Министр обороны: Усиливаем давление в Рафахе

Сегодня утром министр обороны Израиля Йоав Галант с командирами военно-морского флота проинспектировал побережье Газы. Он наблюдал за оперативными и гуманитарными действиями на море. Об этом сообщают «Детали».

«Мы усиливаем наше давление в Рафахе. Эта операция будет углубляться. Будет задействовано больше сил на земле, больше сил в воздухе. И мы достигнем наших целей — сильно ударить по ХАМАС, лишить его военных возможностей и создать условия для возвращения похищенных в их дома», — рассказал министр.