Экс-премьер Турции призвал поскорее открыть границу с Арменией

Турция должна как можно скорее нормализовать отношения с Арменией, заявил бывший министр иностранных дел Ахмет Давутоглу.

"Турция должна скорее урегулировать свои отношения с Арменией. Пограничные пропускные пункты и посольства должны быть взаимно открыты, должно быть предотвращено распространение огня Ближнего Востока на Кавказ", - сказал экс-премьер.

Давутоглу, который подписал протоколы о нормализации отношений с Арменией в 2009 году в Цюрихе, отметил, что огонь конфликта на Ближнем Востоке не должен перекинуться на Кавказ.