Песков о «целях СВО»

Россия будет продолжать войну в Украине до тех пор, «пока не будут достигнуты все поставленные цели». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 мая.

«Россия продолжает специальную военную операцию и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели», - сказал Песков.

По его словам, «горячие головы» в США и Европе, в том числе некоторые конгрессмены и сенаторы, «усердно и безответственно повышают уровень эскалации, подливают масла в огонь, что опасно своими последствиями».

От таких действий, заявил Песков, «ещё больше пострадает украинский народ». Но, по его словам, «никакие вооружения не способны переломить ход боевых действий, которые ведёт Россия».