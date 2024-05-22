Россия продвигается в Харькове

Российские войска «добиваются постепенного прогресса» в Харьковской области, хотя их продвижение и замедлилось, пишет американское издание ABC News со ссылкой на командира 57-й мотострелковой бригады ВСУ Александра Бакулина.

«Ситуация довольно тяжелая, бои идут. Противника приостановили, можно сказать», - сказал он.

По мнению Бакулина, у России еще есть резервы, которые будут брошены в бой.