Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:15

Еще совсем недавно, может быть, неделю назад высокие генералы Пентагона и почтенные чиновники Белого дома уверяли, что США не позволят Украине наносить американским оружием удары по целям в глубине России. Не поверить министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета штабов американской армии Чарльзу Брауну было просто невозможно. Но теперь из различных важных инстанций вдруг в Министерство обороны и администрацию Джо Байдена полетели призывы разрешить ВСУ такие удары.

Первой ласточкой был никто иной, как госсекретарь Энтони Блинкен. Будучи с визитом в Киеве, он сказал следующее: «Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но в конце концов Украина сама должна принимать решения о том, как она собирается вести эту войну». Что это как не предоставление Киеву карт-бланша проводить такие операции, о чем уже давно президент Владимир Зеленский умоляет западных партнеров? Дипломатические завесы не должны вводить в заблуждение — пятый в иерархии Америки политик этот запрос Украины хоть и косвенно, но поддержал. На стороне Блинкена и бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, давняя сторонница Киева, которая еще более определенно заявила, что запрет США должен быть снят.

А несколько дней спустя группа из 13 конгрессменов-демократов и республиканцев направили Ллойду Остину письмо, в котором просили разрешения «использовать определенные типы оружия (читай — дальнобойные ракеты ATACMS) для выполнения операций по стратегическим целям в России». Председатель Комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тернер поддержал своих коллег. «Украине можно было бы представить разрешение стрелять по стратегическим целям в России при определенных обстоятельствах», - сказал он. И уже совсем неожиданным был реверанс в сторону Киева спикера Палаты Майка Джонсона (третий по важности пост в Америке). Того самого, который в течение полугода блокировал военную помощь Украине, в результате чего страна оказалась в отчаянном положении. Джонсон заявил, что США «должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным, когда речь идет об использовании оружия, предоставленного США».

Кто же, повторяю, упрямо занимался политизацией поставок оружия Киеву, как не сам Джонсон? Что же с ним произошло? Что заставило переобуться в воздухе? До этого спикер послушно выполнял приказы республиканского «верховного главнокомандующего» Дональда Трампа, который не хотел давать Украине оружие? Сейчас тот, кстати, перестал угрожать, что в случае избрания президентом не даст Украине и цента. Однако ему сейчас не до войны в Украине, все мысли у него заняты судебным процессом против него, который приближается к концу. Министр обороны Ллойд Остин дает понять, что политика США остается неизменной. «Я считаю, что они (ВСУ) должны сосредоточиться на ближнем бою и работать с целями, которые обеспечат успех в ближнем бою». Однако опытный генерал не может не понимать, что Украина из-за запрета не достает российские войска, которые выставляют технику вдоль границы и использует ее для обстрелов Харьковской области. Американские военные эксперты признают правоту Зеленского, который говорит, что из-за этого его войска оказываются в уязвимом, слабом положении. Приведет ли усилившееся давление на Пентагон и Белый дом к изменению стратегии США? В конфиденциальных беседах высокопоставленные отставные военные допускают компромисс. ВСУ не дадут права бить по российским целям глубоко внутри России, тем более по крупным промышленным центрам. Так что российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая с круглыми от ужаса глазами говорит, что теперь украинцы с ракетами ATACMS (имеющими дальность стрельбы до 300 километров) смогут поражать Воронеж, Курск и Ростов-на-Дону, может успокоиться —этого не произойдет. Но наносить удары по российским войскам у границы Украина может получить, хотя четкие границы таких операций трудно прочертить.