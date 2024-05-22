Новый громкий арест в Минобороны России
Задержан начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Минобороны России Владимир Вертелецкий, сообщают российские телеграм-каналы.
Согласно данным, Вертелецкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере: предположительно, он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом, и оформил на родственников. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Сегодня утром сообщалось о задержании заместителя главы Генштаба ВС России, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.