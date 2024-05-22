Серия точных попаданий украинской артиллерии нанесла тяжелый урон россиянам под Донецком, сообщают зарубежные эксперты, проанализировавшие кадры с места попадания. Сообщается об ударе баллистическими ракетами ATACMS по позициям ПВО ВС РФ в районе аэродрома Моспино в Донецкой области.

На доступных фото и видео можно достоверно идентифицировать уничтоженными, по крайней мере одну пусковую установку, вероятно, комплекс технического обеспечения 30Ц6Е и одну всевысотную радиолокационную станцию 96Л6Е. Последняя уничтожена впервые за время войны.

Кроме того, телеграм-каналы сообщают об уничтожении двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300/400 и о повреждении еще одной.