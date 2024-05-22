В Стамбуле задержан лидер известной криминальной группировки

Лидер действующей в Нидерландах преступной группировки Марчиано Юджин Руимвейк, объявленный Амстердамом в розыск по линии Интерпола, был задержан в результате операции в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Руимвейк был объявлен в розыск за незаконный оборот наркотиков и преступления с огнестрельным оружием. По словам министра, наряду с Руимвейком по линии Интерпола был задержан еще один человек, гражданин Черногории Сеад Дедеич.