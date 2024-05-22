ООН признала геноцид в Сребренице

На Генеральной ассамблее ООН в четверг состоялось голосование о признании событий 1995 года в Сребренице геноцидом. В поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, 68 стран воздержались.

Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались в Белграде, а также руководство боснийских сербов.

В преддверии голосования президент и глава МИД Сербии Александр Вучич и Марко Джурич провели активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы как можно больше стран выступили на голосовании против этой резолюции или воздержались.

Голосование по этой резолюции несколько раз переносили с формулировкой «для более детального рассмотрения и внесения предложений».

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.