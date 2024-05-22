Генерал Ахмедов поплатился за HIMARS ОБНОВЛЕНО 00:37
Снятый сегодня с должности командующий 20-й армией России Сухраб Ахмедов виновен в массовой гибели российских солдат в феврале этого года на полигоне под Докучаевском, примерно в 20 км от линии фронта.
Ахмедов заставил три сотни солдат выйти на построение к его приезду: в этот момент ВСУ нанесли удар HIMARS по полигону.
Число потерь российские власти скрыли, но неофициальные источники сообщали о десятках погибших солдат.
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Командующий 20-й армией ВС России Сухраб Ахмедов отправлен в отставку, сообщают российские телеграм-каналы.
Сегодня сообщалось о задержании начальника управления департамента обеспечения оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого и заместителя главы Генштаба Вадима Шамарина.