Снятый сегодня с должности командующий 20-й армией России Сухраб Ахмедов виновен в массовой гибели российских солдат в феврале этого года на полигоне под Докучаевском, примерно в 20 км от линии фронта.

Ахмедов заставил три сотни солдат выйти на построение к его приезду: в этот момент ВСУ нанесли удар HIMARS по полигону.

Число потерь российские власти скрыли, но неофициальные источники сообщали о десятках погибших солдат.