Фуад Нагиев на переговорах с Решетниковым в Москве

Как сообщает haqqin.az, в ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения туристических связей между двумя странами, открытия туристического представительства Азербайджана в Москве, увеличение взаимного туристического потока, реализации «Дорожной карты между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией на 2024-2026 годы по укреплению двустороннего сотрудничества в области туризма».

Сегодня в Москве состоялась встреча председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества соответствующих туристических предприятий России с зимними и горнолыжными центрами Азербайджана на примере туристического центра «Шахдаг», обмен опытом по туристическому образованию, создание программ двойных дипломов.

В обсуждениях также принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.