Фархад Мамедов 20:59

Благодаря боеприпасам, полученным от западных союзников, армии Украины удалось замедлить темпы наступления российских войск на Харьковском направлении. Тем не менее, по последним данным, россияне удерживают контроль, примерно, над половиной Волчанска, а также над рядом населенных пунктов, захваченных в первые дни наступления.

Напомним, что российская армия перешла в наступление на Харьковском направлении 10 мая и за несколько дней сумела продвинуться вглубь территории Украины на 10 километров. Воспользовавшись тем, что ВСУ не создали на этом направлении укрепленную линию обороны, армия России смогла добиться наиболее серьезного продвижения за последний год. Однако с 14 мая темпы наступления упали, и в последующие дни армия РФ ежедневно продвигалась в среднем не более чем на 300-400 метров или оставалась на занятых позициях. Аналитики Института военных исследований США отмечают, что изначально командование россиян планировало на Харьковском направлении более масштабное наступление, для чего сконцентрировало в приграничных районах крупные силы. Однако «добро» Конгресса США на выделение Украине пакета военной помощи в размере 61 миллиарда долларов вынудило российское командование начать наступление раньше намеченного срока и с меньшими силами. Как отметили американские военные аналитики, армия РФ начала наступление вдоль границы, чтобы отвлечь украинские силы и попытаться прорвать фронт в других районах восточной Украины. Кроме того, Генштаб армии РФ рассчитывал продвинуться к Харькову на расстояние, которое позволило бы держать второй по значимости украинский город под огнем своей артиллерии.

Судя по всему, в Кремле до последнего момента не верили, что Штаты возобновят военную помощь Украине. Когда же это произошло, российский Генштаб был вынужден срочно пересмотреть планирование летних наступательных усилий. В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут за поселок Липцы, расположенный в 20 километрах от Харькова. По словам представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука, в данный момент российская армия концентрирует свои пехотные подразделения для захвата этого населенного пункта. Музычук отметил, что за последние дни на Харьковском направлении нет большого количества боестолкновений. По его словам, характерным является применение российской армией большого количества авиации, которая наносит по украинским позициям удары КАБами, разрушающими населенные пункты и оборонительные позиции. «Однако в целом продвижения врага на Харьковщине за последние сутки нет», - констатирует Музычук.

Съемочная группа американского телеканала CNN также побывала в поселке Липцы. В интервью CNN украинцы утверждают, что не могут позволить уступить Липцы врагу, поскольку, захватив его, Россия сможет массированным артиллерийским огнем сравнять Харьков с землей. Александр, командир одной из бригад ВСУ, рассказал, что его бойцы одними из первых приняли на себя новое наступление оккупантов, начавшееся две недели назад. По его словам, армия России укомплектована подготовленными, профессиональными солдатами. «Мы видим это по их снаряжению и тактике, - уточнил командир ВСУ. - Они не бросают на штурм наших позиций кого попало». Когда Александра спросили, были ли готовы фортификационные укрепления ВСУ к неожиданному российскому наступлению, он ответил: «Здесь ничего не было подготовлено. Ничего! Просто ничего. Все позиции обустраиваются руками пехоты…». В течение минувших суток армия России продолжала непрерывные атаки также в Донецкой области. Аналитики DeepState зафиксировали продвижение россиян в направлении населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Красногоровка.

Как уже писал haqqin.az, армия РФ упорно пыталась взять Часов Яр до 9 мая - именно такую задачу, по сообщениям СМИ, президент Путин поставил перед командованием армии. Однако ожесточенное сопротивление украинской армии и возобновление помощи США с боеприпасами сорвали планы россиян, которые хоть и достигли окрестностей этого стратегически важного города, но так и не сумели взять Часов Яр под полный контроль. Тем не менее, по последним данным, атаки на этот город возобновились, и российская авиация пытается сломить сопротивление украинцев, ежедневно сбрасывая на него десятки корректируемых авиабомб (КАБ), ставших достаточно серьезным аргументом российской армии, поскольку противопоставить что-либо КАБам Киев не может. Против этих боеприпасов, запускаемых бомбардировщиками Су-25 и Су-34 с расстояния 40-50 километров до цели, украинская ПВО бессильна. Планирующие бомбы достигают цели всего за десятки секунд и разрушают здания, укрепленные оборонительные позиции и другие инженерно-фортификационные сооружения. Самый эффективный способ борьбы с корректируемыми авиабомбами — это сбивать самолеты, которые их запускают. Однако в этом плане возможности ВСУ ограничены. Переброска ограниченного числа зенитно-ракетных комплексов Patriot к линии фронта приводит к их потере, усугубляя и без того острую нехватку средств ПВО. Да, США и страны Европы обсуждают возможность поставки Украине дополнительных комплексов Patriot, однако процесс этот идет крайне медленно, а подчас и вовсе стопорится. Западные СМИ сообщают, что Германия пообещала усилить ПВО Украины, отправив ей несколько своих систем Patriot, а также призвала на помощь других союзников. Однако примеру Берлина пока никто не последовал. «Страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине ЗРК», - сообщили американскому изданию Politico два источника, знакомые с ходом переговоров.

«Нет европейского лидерства и единства между главными действующими лицами», - подтверждает эту мысль бывший начальник Генштаба Министерства обороны ФРГ Нико Ланге. - Чувство срочности не возросло, скорее, появилось чувство облегчения от того, что американцы снова выполняют свои обязательства». Ранее о готовности предоставить Украине батарею Patriot заявила Румыния. Правда, взамен Бухарест хочет получить от союзников по НАТО аналогичные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не оголять собственное воздушное пространство. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что не хочет обсуждать вопрос о передаче Украине системы ПВО «в публичном пространстве» и предпочел бы решать его с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны Румынии. Как пояснил президент Йоханнис, передача Patriot — это «непростой процесс, связанный с рядом логистических и юридических проблем». Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы передача Украине средств ПВО привела к ослаблению противовоздушной и противоракетной обороны Румынии.

Таким образом, Украина осталась беззащитной перед корректируемыми российскими авиабомбами, что явилось одной из основных причин продвижения российской армии в последние месяцы и захвата нескольких важных населенных пунктов. Перефразировав известную поговорку, у украинцев сегодня «против лома нет приема, если нет другого лома». И этим «другим ломом» могли бы стать истребители F-16. Известно, что европейские страны обещали Украине десятки таких самолетов, но продолжают тянуть с поставками. В лучшем случае ожидается, что несколько F-16 будут доставлены в Украину в следующем месяце. Впрочем, поставка американских истребителей — это лишь половина дела. Чтобы бросить их в бой, нужны профессиональные пилоты, отлаженная наземная инфраструктура, а также квалифицированные техники. Но все это требует времени и немалого. С другой стороны, президент Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что Украине нужны не менее 120 F-16, чтобы нейтрализовать превосходство российской авиации в воздухе. Увы, мало кто верит сегодня, что Украине поставят такое количество истребителей. Не говоря уже о том, что выделенные европейскими странами F-16 являются старыми модификациями этого истребителя, произведенными в 80-90-е годы ХХ века. И военные эксперты на Западе не исключают, что они могут проиграть в борьбе с российским истребителем-бомбардировщиком 5-го поколения.