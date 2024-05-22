Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 21:19

Россияне, уехавшие в Турцию после вторжения в Украину, массово перебираются в другие страны на фоне проблем с получением вида на жительство (ВНЖ) и банками. Заветная мечта многих россиян – накопить денег и уехать куда-нибудь в Турцию, похоже начинает схлопываться. Обратимся к официальной статистике: за последний год Турецкую республику покинули десятки тысяч граждан РФ. К маю число россиян с турецким ВНЖ сократилось до 96 тысяч человек. В конце 2022 года их было 154 тысячи.

Русским сейчас везде одинаково неуютно. В Финляндии у них конфискуют имущество, в Норвегии – запрещают въезд туристам, где-то ставят на учет в полиции как неблагонадежный элемент. А в Турции усложняют получение вида на жительство и ограничивают предоставляемые банками услуги. Проще всего вслед за официальной Москвой объяснить происходящее «тотальной и прогрессирующей русофобией». Но так ли это на самом деле? Без всякого сомнения, после 24 февраля 2022 года российское гражданство стало признаком токсичности. Кроме того, волна бегущих из России от мобилизации создала немало проблем для стран, согласившихся принять эту категорию людей. Ведь вскоре выяснилось, что нельзя просто впустить человека в свою страну – нужно создать ему хоть минимум социальных условий. И это при том, что принимающая сторона совершенно к этому не готова. И более того – ничего релокантам не должна, жест доброй воли – не более, а дальше устраивайтесь сами.