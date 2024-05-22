Русские бегут из Турции наш комментарий
Россияне, уехавшие в Турцию после вторжения в Украину, массово перебираются в другие страны на фоне проблем с получением вида на жительство (ВНЖ) и банками.
Заветная мечта многих россиян – накопить денег и уехать куда-нибудь в Турцию, похоже начинает схлопываться. Обратимся к официальной статистике: за последний год Турецкую республику покинули десятки тысяч граждан РФ. К маю число россиян с турецким ВНЖ сократилось до 96 тысяч человек. В конце 2022 года их было 154 тысячи.
Русским сейчас везде одинаково неуютно. В Финляндии у них конфискуют имущество, в Норвегии – запрещают въезд туристам, где-то ставят на учет в полиции как неблагонадежный элемент. А в Турции усложняют получение вида на жительство и ограничивают предоставляемые банками услуги.
Проще всего вслед за официальной Москвой объяснить происходящее «тотальной и прогрессирующей русофобией». Но так ли это на самом деле?
Без всякого сомнения, после 24 февраля 2022 года российское гражданство стало признаком токсичности. Кроме того, волна бегущих из России от мобилизации создала немало проблем для стран, согласившихся принять эту категорию людей. Ведь вскоре выяснилось, что нельзя просто впустить человека в свою страну – нужно создать ему хоть минимум социальных условий. И это при том, что принимающая сторона совершенно к этому не готова. И более того – ничего релокантам не должна, жест доброй воли – не более, а дальше устраивайтесь сами.
К тому же, неизбежно возникает вопрос: «А ради чего они к нам приехали?». Скрываться от мобилизации – это одно, а вот просто пересидеть «трудные времена» и потом опять вернуться в Россию – согласитесь, несколько другое. То есть – стране своего временного пребывания они ничего не должны и не связывают с ней свое будущее.
Но тогда они, называя вещи своими именами, – попросту балласт. По-человечески их жалко, но, как правило, государственные решения и человеческие отношение – разные вещи. К тому же систематически платить налоги в стране пребывания они не хотят и не собираются, рассуждая при этом так: «Вида на жительство у нас нет, значит официально мы не трудоустроимся. А потому все, что мы тем или иным способом заработаем, это наше и никаких налогов с этого мы платить не собираемся». Какому государству это понравится?
И ладно бы это были уникальные специалисты, которых любое государство примет с распростертыми объятиями. Но они, в большинстве своем, либо давно переехали, либо никуда и не собирались, трезво оценивая свои возможности встроиться непривычную для них среду. Среди нынешних релокантов таких – по пальцам пересчитать. Да, среди них есть крепкие профессионалы – но их мало. В большинстве своем – не так уж чтобы «вау».
Иными словами, у той же Турции нет стимула создавать им режим «наибольшего благоприятствования», лучше уж работать над ростом уровня местных кадров. Что Анкара, кстати, и делает.
Переезд в другую страну – то всегда крайне непростое решение, принимать которое нужно с учетом того обстоятельства, что по большому счету, за редким исключением, тебя никто там особо и не ждет. Тогда не будет разочарований. И не придется метаться в поисках нового места для проживания, опять начиная все сначала.