Задержан карабахский сепаратист

В Ереване задержали так называемого «бывшего мэра» карабахских сепаратистов Айка Шамиряна, сообщил в соцсетях его адвокат Рубен Меликян.

Правоохранители сегодня провели обыск в квартире Шамиряна, после чего его увезли. С чем конкретно связано уголовное дело, не сообщается.

Меликян усматривает в действиях силовиков политический контекст. Он напомнил, что ранее Шамирян вместе с другими представителями сепаратистов встречался с лидером движения «Тавуш во имя Родины» Багратом Галстаняном. Следком Армении информацию пока не прокомментировал.