В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев прошла презентация серии брошюр «Крепость Шуша».

Автором брошюр, напечатанных в оригинальном оформлении на азербайджанском и английском языках и охватывающих 10 тем о истории и материальных и духовных ценностях города Шуша, является известный исследователь истории Карабаха, писатель-публицист, редактор газеты «Шуша» Васиф Гулиев.

Председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев, выступая на презентации, отметил, что издание серии брошюр имеет большое значение с точки зрения пропаганды богатого культурно-исторического наследия Шуши, культурной столицы страны. И подчеркнул, что освобождение этого древнего города от 28-летней оккупации вызвало чувство гордости и радости у каждого азербайджанца.

Рзаев также сообщил, что за короткое время были проведены масштабные работы по восстановлению и реконструкции Шуши, и что началось возвращение шушинцев на родную землю.

Было отмечено, что издание серии брошюр «Крепость Шуша» осуществляется в рамках информационно-пропагандистских и разъяснительных мероприятий, проводимых Государственным комитетом в соответствии с Госпрограммой «Великое возвращение» на освобожденные территории.

Напомним, что серия «Крепость Шуша» включает в себя брошюры под названиями: «Основание города» («Foundation of the city»), «Кварталы и улицы» («Neighborhoods and streets»), «Топонимы» («Toponyms»), «Историко-архитектурные памятники» («Historical and architectural monuments»), «Флора и фауна» («Flora and fauna»), «Святые места» («Holy places»), «Караван-сараи, бани, рынки» («Caravanserais, bathhouses, bazaars»), «Ремесленничество» («Craftsmanship»), «Торговля» («Trade») и «Родники» («Springs»). Каждая брошюра написана в художественно-публицистическом стиле на основе конкретных исторических фактов и сопровождается многочисленными фотографиями.

Планируется продолжить издание брошюр серии «Крепость Шуша». В ближайшее время общественности будут представлены также информативные брошюры о других освобожденных районах.