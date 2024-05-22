Госагентство развивает археологический туризм

Джейхун Наджафов 22:41

Первая международная конференция, посвященная развитию историко-археологического туризма в Азербайджане, «Археологический туризм и устойчивое управление» проходит на территории храма «Атешгях» в Баку. Как передает haqqin.az, встреча организована Государственным агентством по туризму (ГАТ) в партнерстве с Институтом археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана. Цель конференции - изучение наиболее передовых практик в сфере археологического туризма, обсуждение путей их применения в отношении исторических памятников Азербайджана.

Заместитель председателя ГАТ Азада Гусейнова в своем выступлении отметила, что историко-архитектурный туризм имеет важное значение для продвижения культурного наследия и истории Азербайджана. Она рассказала о проведенных при поддержке ГАТ научных исследованиях и археологических раскопках в исторических заповедниках, а также найденных исторических артефактах. По ее мнению, конференция станет одним из важных шагов на пути к реализации потенциала археологического туризма Азербайджана, обмену идеями по эффективному использованию памятников наследия в целях туризма. Заместитель министра культуры Саадат Юсифова отметила, что в результате проведенных в Азербайджане широких археологических раскопок ученые обнаружили сотни памятников и тысячи материально-культурных образцов, связанных с древней историей Азербайджана. Глава Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева проинформировала гостей об археологических памятниках в Азербайджане, проделанной работе по их охране и реставрации. Профессор факультета археологии Стамбульского университета Мехмет Оздоган, в свою очередь, отметил, что исторические памятники Азербайджана являются также культурным наследием тюркского мира. С этой точки зрения развитие историко-археологического туризма в Азербайджане имеет важное значение в контексте обогащения общетюркской истории и культуры.

Далее на конференции был продемонстрирован короткометражный фильм, посвященный историческому наследию Азербайджана. В первый день конференции также выступил Робин Конингем, заведующий кафедрой этики и практики археологии культурного наследия ЮНЕСКО, содиректор магистерской программы по управлению международным культурным наследием Департамента археологии Великобритании. На посвященной богатому археологическому наследию Азербайджана и перспективам археологического туризма сессии ученые выступили с докладами об археологических памятниках эпохи плейстоцена в Карабахе, в том числе пещерах Азых и Таглар, курганах и некрополях в Физулинском районе. В мероприятии принимают участие около 15 экспертов из США, Великобритании, Италии, Израиля, Германии, Турции и других стран. В течение двух дней на конференции будет представлено более 20 докладов, примут участие руководители ведущих археологических парков мира и представители международных организаций, таких как ИКОМОС.

В рамках конференции на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Атешгях» организована выездная выставка «Экспериментальная археология». Здесь же посетители заповедника и туристы могут ознакомиться с палаткой палеолитического периода, узнать о занятиях древних людей и т.д. Посетители могут сами попытаться разжечь огонь древним способом, принять участие в соревнованиях по стрельбе из лука, расписать фрески, ознакомиться гончарным промыслом и пр. Отметим, что участники конференции посетили Габалинский археологический центр, районы Чухур Габала, Салбир и Гала. Как сообщил haqqın.az завотделом ГАТ Эльшан Мустафаев, «главным достижением конференции станет изучение международного опыта конвергенции туризма и археологии, его применение к богатым археологическим ресурсам Азербайджана. В этом процессе участвуют ГАТ, Институт антропологии и археологии, другие структуры. На сегодняшний день у нас есть две археологические дестинации на уровне современных стандартов в Гобустане и Габале. Кроме того, есть потенциальные археологические дестинации, такие, как некрополь Тепебаши, баня в Ичери Шехер, пещеры времен палеолита Азых и Таглар, исторический заповедник Бешбармак и др.