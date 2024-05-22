В соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ереванского аэропорта Звартноц несколько раз толкает французского журналиста армянского происхождения Лео Николяна, и тот падает.

Николян уже более 20 дней проводит голодовку в знак протеста против запрета на въезд в Армению. Звука в видео нет, и потому непонятно, что стало причиной инцидента. Официальные лица публикацию пока не прокомментировали.