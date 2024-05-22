Германия готова арестовать Нетаньяху

Германия заявила, что задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет на немецкую территорию после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС).

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шольца подчеркнул, что Берлин, «конечно», приведет в исполнение потенциальный ордер МУС, так как является «фундаментальным» сторонником этого суда и «будет соблюдать закон».

Прокурор МУС Карим Хан на этой неделе запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС за «военные преступления и преступления против человечности в ходе семимесячной войны» в секторе Газа.

Несмотря на критику со стороны Берлина о недопустимости приравнивать обвинения в адрес Израиля и ХАМАС, МИД ФРГ заявил об уважении к независимости и процедурам МУС. Оппозиционная партия ХДС осудила позицию правительства как скандальную.