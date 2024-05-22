Когда в России объявят мобилизацию?

Новую мобилизацию в России могут объявить до начала 2025 года, сообщает издание Financial Times.

По данным издания, новая частичная мобилизация в России «станет неизбежной» к концу 2024 года или к началу 2025-го года.

Сейчас власти «готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте», чтобы «защитить общество» от участия в боевых действиях, считает источник газеты, близкий к руководству российских ВС. Но без новой мобилизации проведение крупных наступательных операций невозможно, отметил собеседник FT.

Российские власти неоднократно отвергали возможность проведения новой мобилизации.