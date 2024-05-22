У Зеленского недовольны Сырским

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского недовольны главкомом ВСУ Александром Сырским, а глава Минобороны Рустем Умеров должен уйти в отставку. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

По словам политика, в Киеве сейчас появилось «желание свалить на кого-то» провалы армии на фронте и проблемы со строительством фортификаций.

«У меня тоже есть информация, что в офисе президента недовольны уже новым главкомом (Сырским). Простите, менять главкомов как перчатки, наверное, не лучшая идея», – высказался нардеп в эфире телеканала «Прямой».

Политик также добавил, что военное руководство страны «проваливает вопрос за вопросом». Поэтому министр обороны должен покинуть свой пост.