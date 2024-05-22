Четыре освобожденных села Газаха под контролем Азербайджана обновлено 09:53
В пятницу, 24 мая, территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Газахского района Азербайджана взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
В сообщении службы говорится, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы.
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Азербайджан и Армения с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел и передают охрану пограничникам, говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
В сообщении указывается, что Погранвойска СНБ Армении официально берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км). Охрана участка госграницы у села Киранц (5,8 км) до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме.
В Ереване заявили, что «по той же логике с 24 мая текущего года охрану противоположных участков границы Азербайджанской Республики будут осуществлять подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики».
15 мая на границе между Азербайджаном и Арменией прошла девятая встреча государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. По итогам встречи был подписан протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Гызылхаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.