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В пятницу, 24 мая, территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Газахского района Азербайджана взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. В сообщении службы говорится, что в результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы.

* * * 09:08 Азербайджан и Армения с 24 мая отводят войска с участка границы у трех сел и передают охрану пограничникам, говорится в заявлении Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. В сообщении указывается, что Погранвойска СНБ Армении официально берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км). Охрана участка госграницы у села Киранц (5,8 км) до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме.