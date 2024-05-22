Зарубежные дипломаты и военные атташе в Восточном Зангезуре

Самолет с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военными атташе, утром 24 мая приземлился в Зангиланском международном аэропорту.

Представители посольств и международных организаций со штаб-квартирой в Баку отправятся в Лачин, где примут участие в церемонии презентации, связанной с COP29. Дипломаты и военные атташе ознакомятся с восстановительными работами, проводимыми в Лачине.

В рамках поездки они также посетят агропромышленный парк «Зерти», павильон кинотеатра «Хочазфильм», выпустят мальков рыб в реку Хакари. Затем состоится открытие выставки под названием «Так создавался ковер».