Япония обвиняет и вводит санкции против России

Власти Японии обвинили Россию в получении вооружений из Северной Кореи. В качестве ответной меры в санкционные списки внесли одно физлицо и девять юрлиц из России, а также два кипрских юрлица, сообщил японский МИД.

Под санкции подпали: ООО «Трансморфлот»; лизинговая компания «М-Лизинг»; судоходная компания АЗИА; государственная авиакомпания 224-й летный отряд и ее гендиректор Владимир Михейчик; ООО «Восточная Стивидорная компания»; военно-морской ракетный комплекс в приморском поселке Дунай; ФКУ Войсковая часть 25969 (командование военно-транспортной авиации РФ); исследовательский комплекс «Владимировка»; полигон Ашулук; кипрские IBEX Shipping и Azia Shipping.

Всем включенным в список грозит заморозка активов, также будет ограничено проведение ими платежей.

«Правительство Японии решительно осуждает закупки Россией оружия у Северной Кореи, поскольку это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН... и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине»,— добавили в министерстве.

С 17 апреля Минэкономики Японии ввело запрет на экспорт в РФ товаров 164 категорий.