У Нетаньяху есть «неожиданные» планы действий

У Израиля есть «неожиданные планы» по восстановлению безопасности на северных границах для возвращения жителей эвакуированных населенных пунктов в их дома. Об этом накануне заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он обсудил эту тему в ходе визита в штаб Северного командования армии Израиля.

«У нас есть подробные, важные и даже неожиданные планы. Но я не буду делиться с врагом этими планами, которые призваны сделать две вещи — восстановить безопасность на севере и вернуть жителей в их дома. Мы полны решимости достичь двух этих целей вместе»,— заверил Нетаньяху.

По его словам, израильские военные «постоянно действуют на северном фронте». «На данный момент мы уничтожили сотни боевиков «Хезболлы»,— заверил премьер-министр Израиля.