Орбан призвал США и Россию к переговорам по Украине

Для урегулирования «конфликта» в Украине во избежание дальнейшей его эскалации необходимы переговоры не только Киева и Москвы, но также Москвы и Вашингтона. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Война — это животное, которое не останавливается, а движется. И дело движется к эскалации... На следующем этапе войны Украине будет передана техника, способная достичь территории России или, не дай Бог, солдаты западноевропейских государств или НАТО войдут на украинские территории», — сказал Орбан в интервью интернет-изданию Blikk.

Премьер Венгрии считает важным задуматься, между кем будут проводиться переговоры: «Должен быть какой-то контакт между Украиной и Россией. Но после будут и переговоры между россиянами и американцами, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности, и вполне могут определить наши следующие 20–30 лет».