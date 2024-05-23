Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что НАТО «буквально втаскивает» Молдову в военное противостояние с Россией и Беларусью.

По его словам, которые приводят российские СМИ, молдавские власти «утратили политическую самостоятельность».

«Как работают инструменты внешнего управления, мы видим на примере Молдавии. Молдавские власти фактически утратили политическую самостоятельность. Более того, сегодня перед Кишиневом ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности в целом», — утверждает директор ФСБ.

Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и их союзники по НАТО «применяют весь арсенал гибридной войны», из-за чего ситуация в СНГ остается напряженной.

По его словам, страны НАТО значительно нарастили наступательные операции на территории содружества.