В Госдуме хотят, чтобы россиянки меньше работали и больше отдыхали

Рабочую пятницу для женщин в России необходимо сократить на два часа, обращение с таким предложением на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. При этом он считает, что в таком случае у россиянок должна сохраняться средняя зарплата, передают российские СМИ.

Как отметил Чернышов, женщины выполняют большинство домашних дел и ухаживают за детьми, тратя на это около шести часов в день. Если бы за работу по дому им платили, это стоило бы 22,3 трлн рублей, указано в обращении. Инициатива должна позволить россиянкам лучше отдыхать и улучшить демографическую ситуацию в стране.

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — говорится в письме.

По мнению Чернышова, такая мера должна быть обязательной для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. При этом для частных компаний данная мера может быть рекомендательной, добавил Чернышов.