Главы спецслужб СНГ собрались в Бишкеке

В Бишкеке сегодня проходит заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Азербайджан представляет глава СГБ Али Нагиев.

Согласно сообщению кыргызских СМИ, президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с членами Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств стран СНГ.

Директор ФСБ России Александр Бортников, председательствующий в заседании, сообщил, что главной темой сегодняшнего мероприятия является противодействие международному терроризму, которое представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности стран СНГ и других регионов мира.