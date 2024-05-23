Генерала Попова обвиняют, а он все отвергает

Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский, вину Попов не признает.

"Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что арестован экс-командующий 58-й армии ЮВО Иван Попов. Генерал-майора подозревают в продаже металла, который шел на оборонительные сооружения в Запорожской области.

Отмечалось, что против Ивана Попова возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере: генерал-майор вместе с неким предпринимателем из Кубани и другим офицером Южного военного округа организовал схему по продаже металлоизделий, купленных для строительства укреплений в Запорожской области. Попова подозревают в продаже больше двух тысяч тонн металла за пределы региона. Общая сумма ущерба оценивается в более 100 млн рублей.