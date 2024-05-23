Бортников о «массовой переброске наемников в Украину»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) фиксирует «продолжающуюся при содействии НАТО массовую переброску в Украину террористов», часть из них используется для дальнейшей «террористической экспансии в СНГ». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, которого цитируют российские СМИ.

«Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску в Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, часть из них используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство содружества.