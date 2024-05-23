Уникальная просветительская акция в Dəniz Mall

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ООО IKMA Services, официальный дистрибьютор финской компании KONE Elevators, мирового лидера производства лифтов и эскалаторов, провела в бакинском торговом центре Dəniz Mall уникальную просветительскую акцию, связанную с вопросами безопасности на вертикальных видах транспорта, то есть на лифтах и эскалаторах.

Аниматоры в костюмах героев мультипликационного сериала «Фиксики» устроили для детей и взрослых настоящее шоу с озорными играми, розыгрышами, подарками от спонсора и, конечно же, увлекательными викторинами по правилам соблюдения безопасности при пользовании лифтами и эскалаторами. Детям и их родителям в веселой, непринужденной форме рассказали, как правильно вести себя при пользовании вертикальным транспортом, чего именно делать категорически нельзя и, главное, как не создать угрозу своей безопасности и здоровью окружающих людей. Общеизвестно, что лифты и эскалаторы давно уже стали интегральной частью нашей повседневной жизни, облегчающей наш быт, работу и отдых.

Как свидетельствует статистика, ежедневно вертикальным транспортом пользуются 85 процентов жителей городов мира вне зависимости от их статуса или возраста. Как один из самых безопасных видов транспорта, лифты и эскалаторы стали неотъемлемой частью административных и жилых зданий, отелей, торговых центров, подземных и надземных переходов, станций метро... В этой связи IKMA приняло очень правильное решение - с малых лет знакомить детей, заодно и их родителей, с правилами безопасности при пользовании лифтами и эскалаторами. Которые, кстати, очень просты - не пытаться останавливать закрывающиеся двери лифта, просовывая между ними руку или ногу, не прислоняться к дверям лифта, держаться за поручни, пользуясь эскалаторами, держать подальше от механизма эскалаторов шнурки обуви, ручки сумок или лямки рюкзаков… Существуют также правила пользования лифтами и эскалаторами, когда рядом с вами находятся дети или домашние животные. Характерно, что эти предельно простые правила нарушают именно взрослые, показывая детям негативный пример.

Как сообщил редакции haqqin.az Джавид Наджафов, директор по продажам IKMA Services, его компания была основана в 2005 году и занимается установкой, обслуживанием лифтов и эскалаторов фирмы KONE Elevators. «За прошедшие годы мы выиграли тендеры по наиболее важным проектам и предоставили нашим партнерам наиболее качественные услуги и производственные решения, - отметил Наджафов. - Гарантией высокого качества нашей работы являются опытные сотрудники компании, гибкая, слаженная работа команды наших инженеров и техников. Услуги IKMA Services отвечают самым высоким международным стандартам по всем аспектам - от продаж и проектирования до послемонтажного технического обслуживания. Компания руководствуется тремя важными принципами – безопасность, качество и удовлетворение запросов клиента». Следует отметить, что оборудование финской компании KONE Elevators установлено в Центре Гейдара Алиева, Dəniz Mall, Port Baku-2, в отелях Hilton, Four Season, DOST Xidmeti, Sea Breeze, в Нефтяном Фонде, в Çinar Plaza... Установленные в учреждениях и отелях Баку лифты компании KONE, действующие со скоростью 6 метров в секунду, отличаются тем, что у них нет машинного отделения - вместо обычного мотора используется безредукторный экодиск на постоянных магнитах, потребляющий на 35 процентов меньше электроэнергии, чем продукция других компаний.

Помимо этого, в шахтах финских лифтов не требуется использование деревянных настилов – своеобразный вклад компании KONE в защиту лесов от вырубки. Отличительным знаком общепризнанного технического превосходства продукции КОNE Elevators является тот факт, что ее лифты устанавливаются в данный момент на самом высоком в мире, тысячеметровом здании в Джидде, Саудовская Аравия. По словам Джавида Наджафова, компания придает первостепенное значение вопросам безопасности лифтов и эскалаторов. «Наш долг – объяснить людям, как вести себя в таких случаях, как сохранять спокойствие, не паниковать, не пытаться самостоятельно выйти из лифта, а вызывать специалистов, - говорит директор по продажам IKMA Services. - Трагические случаи происходят также при неправильном поведении на эскалаторе, когда люди суют ноги под расположенные по бокам эскалаторного полотна щеточки, считая их средством для чистки обуви. На деле их функция заключается в защите от попадания в зазор между ступеньками и балюстрадой мелких вещей, сумок, обувных шнурков…» Наджафов также подчеркнул, что лифты и эскалаторы KONE отвечают всем местным и международным нормам и требованиям безопасности.