Тамилла Алиева, собкор 11:11

В последнее время возрос спрос на безопасные и быстрые грузоперевозки, а также на новые логистические маршруты. В фрагментирующемся мире наблюдается значительное увеличение количества контейнерных перевозок по маршруту Восток-Запад, что вызывает интерес к новым линиям, связывающим страны и регионы. Срединный коридор, являющийся частью этого маршрута, привлекает внимание благодаря большому объему грузоперевозок и значительному потенциалу роста. Через Азербайджан, являющийся одним из основных транспортных узлов Срединного коридора, уже успешно осуществляются импортные и транзитные контейнерные перевозки из Китая и Центральной Азии. За период с января по апрель этого года поездами Азербайджанских железных дорог (АЖД) перевезено более 2,5 миллиона тонн транзитных грузов, что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цель – развивать коридор, привлекать больше грузов, предоставить наиболее выгодный маршрут по скорости и безопасности перевозок. Азербайджан делает серьезные шаги в этом направлении, превращаясь в крупный логистический «хаб» благодаря большим инвестициям и современному подходу.

«Проект Срединного коридора полностью поддерживается нами и обладает огромным потенциалом... Современная транспортная инфраструктура в Азербайджане – будь то танкеры, корабли, крупный морской торговый порт или железные дороги – все это современно и отвечает всем необходимым требованиям. Поэтому, несмотря на отсутствие у Азербайджана выхода к открытому морю, я считаю, что наша страна может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии», – заявил президент Ильхам Алиев, говоря о Срединном коридоре. С начала этого года через Срединный коридор началась отправка контейнерных блок-поездов из Китая в Азербайджан и Европу. В марте президент Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наблюдали прибытие контейнерного поезда, отправленного из казахстанского Транспортно-логистического Центра в китайском городе Сиань в Баку. Если в первые дни начала грузоперевозок по Срединному коридору принималось 10 контейнерных поездов в месяц, то в последующие месяцы это количество было увеличено и достигло в мае 20 поездов. До конца текущего года планируется отправить более 200 блок-контейнерных поездов из Китая, что составляет около 10 тысяч TEU (эквивалент двадцатифутовых контейнеров), или почти 150 тысяч тонн грузов.

В этом коридоре импортные грузы по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан доставляются в Баку за 8–10 дней. Транзитные грузы отправляются в черноморские порты Грузии в течение 10–12 дней. Контейнерные грузы, отправляемые по Срединному коридору, доставляются в пункты назначения примерно в 3 раза быстрее по сравнению с морским маршрутом, что является основной целью АЖД в контексте быстрой транспортировки грузов и выгодных тарифов. Для обеспечения более широкого осуществления контейнерных перевозок между Китаем и Европой через Азербайджан делегация АЖД в эти дни находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В ходе встреч с высокопоставленными представителями Китайских железных дорог была предоставлена подробная информация о проектах, реализуемых Азербайджаном для развития этого коридора, в том числе о модернизации железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс (БТК). Председатель АЖД Ровшан Рустамов встретился с председателем государственной корпорации «Китайские железные дороги» Лю Чжэньфангом и отметил, что объем грузоперевозок по Срединному коридору за первые четыре месяца текущего года увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом. В свою очередь, руководитель Китайских железных дорог подчеркнул, что потенциал коридора значительно больше и они заинтересованы в совместных проектах для его реализации. Кроме того, было особо отмечено восстановление грузоперевозок по железнодорожной линии БТК и доведение ее пропускной способности до 5 млн тонн в год.

Также делегация АЖД в рамках усиления азербайджано-китайского сотрудничества в области грузоперевозок Восток-Запад провела обширные переговоры с руководством «Китайской железнодорожной контейнерной компании», «Китайской международной железнодорожной компании», «Компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли Сиань» и компании «Портовой группы Ляньюньган». В результате встреч была достигнута договоренность об отправке грузов в Азербайджан по Срединному коридору из Ляньюньгана, одного из крупнейших морских портов на востоке Китая. Согласно договоренности, начиная с июня будет отправлен первый пробный контейнерный блок-поезд. В дальнейшем количество поездов будет увеличено. Отметим, что в порту Ляньюньгана осуществляется прием и отгрузка продукции не только китайского происхождения, но и товаров, произведенных в Южной Корее и Японии. Визит делегации АЖД в Китай и достигнутые соглашения еще раз доказывают, что грузовые операции, осуществляемые через Азербайджан, могут сблизить все страны региона и обеспечить более быструю и эффективную доставку грузов в Европу не только из Китая, но и из стран Дальнего Востока в целом. Присоединение Японии и Южной Кореи к этому маршруту значительно повысит привлекательность и грузооборот Срединного коридора. Другими словами, достигнутые в Китае соглашения демонстрируют успешную реализацию стратегии АЖД по выходу на новые рынки.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс широко используется для доставки транзитных грузов из Азербайджана по соответствующим адресам. 20 мая, после недавно завершенной модернизации, были возобновлены грузовые операции по БТК, являющейся частью Срединного коридора. Обновленная линия БТК предоставляет грузоотправителям на Востоке более широкие возможности для выхода на европейские рынки. Пропускная способность линии составляет 5 миллионов тонн в год, а прямая связь с железнодорожной сетью Турции делает ее привлекательной альтернативой для быстрой доставки грузов на европейские рынки и в обратном направлении на рынки Китая и Центральной Азии. На 826-километровой линии Баку — Тбилиси — Карс поезда прибывают из Китая в Европу в 2-3 раза быстрее, чем на традиционных морских маршрутах, в результате чего использование возможностей Срединного коридора на стыке Восток-Запад становится более эффективным вариантом. Возобновление работы БТК с большей мощностью в качестве ответвления проекта «Срединный коридор» повышает важность и привлекательность железнодорожных перевозок на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и растущих угроз судоходству.

Азербайджан и региональные партнеры осуществляют совместную деятельность по превращению Срединного коридора в одну из основных транспортных артерий для контейнерных перевозок. Основным направлением деятельности компании Middle Corridor Multimodal, учрежденной Азербайджаном, Грузией и Казахстаном в 2023 году, является обеспечение более быстрой и эффективной перевозки контейнерных грузов по Срединному коридору на основе принципа единого окна.