Турецкие СМИ: Заговора против властей не было

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. До этого были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.

"Главная прокуратура Анкары и следователи Министерства внутренних дел завершили расследование обвинений в "попытке переворота", выдвинутых в заявлениях Сердара Сертчелика (второго человека в преступной организации Айхан Бора Каплана - ред.). В результате расследования не было найдено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в попытке переворота", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

При этом, по его словам, версия о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей партии страны (Ak Parti), остается в силе.

"На данный момент утверждение о том, что руководители полиции пытались совершить переворот против партии, используя мафию, не нашло подтверждения в результате расследования, проведенного прокуратурой и следователями. Однако утверждение о том, что мафия пыталась провести операцию против партии, остается в силе", - уточняет издание.