Глава ФСБ: Нападение на «Крокус» организовало ИГ, но виновата Украина

Он отметил, что нападение в концертном зале «Крокус Сити Холл» организовали боевики джихадистской группировки «Вилаят Хорасан», которую называют «афганским филиалом» «Исламского государства». При этом Бортников повторил предыдущие утверждения властей России о том, что к нападению причастна военная разведка Украины.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что нападение в «Крокус Сити Холле» организовал филиал ИГ, но в нем виновата разведка Украины.

Во время заседания Совета руководителей органов безопасности государств СНГ в Бишкеке Бортников сообщил, что по делу о нападении в «Крокус Сити Холле» задержаны более 20 человек, «включая непосредственных исполнителей и пособников».

«Подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан»…, находившимися в афгано-пакистанской зоне», — цитирует Бортникова Интерфакс.

Глава ФСБ утверждает, что «непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины».

Нападение на «Крокус Сити Холл, в результате которого погибли 145 человек, произошло вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник», и начали расстреливать посетителей̆, а затем подожгли концертный зал. На следующий день были задержаны четверо уроженцев Таджикистана. Ответственность за атаку на «Крокус Сити Холл» взяла на себя ячейка ИГ «Вилаят Хорасан».