Тела еще трех заложников были найдены в Газе ОБНОВЛЕНО 12:29; фото
В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК в Джебалии обнаружены тела еще трех заложников – Ханан Яблонка, Мишель Нисенбаум и Орион Хернандес. Об этом утром 24 мая сообщалось в совместном заявлении структур, передают израильские СМИ.
Их тела доставлены в Израиль, в институте судебной медицины проведена процедура опознания. Разведданными подтверждено, что все трое принимали участие в музыкальном фестивале "Нова" и убиты 7 октября террористами ХАМАС.
В ночь на 17 мая в Израиль из сектора Газы были возвращены тела трех израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября.
*** 11:58
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проведение операций на юге сектора Газа в Рафахе, в Джабалии на севере, а также в центральной части палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
May 24, 2024
"Войска ЦАХАЛ продолжают операции против террористических объектов в районе Рафаха. За минувшие сутки в рамках обысков в этом районе военнослужащие уничтожили склады оружия, а также шахты туннелей и дополнительную террористическую инфраструктуру", - говорится в заявлении.
Кроме того, "ЦАХАЛ продолжает оперативную деятельность в Джабалии на севере сектора Газа", продолжили в пресс-службе.
"В ходе целенаправленных рейдов на террористическую инфраструктуру в этом районе войска ликвидировали десятки террористов, уничтожили пусковые установки и шахты подземных туннелей, <...> а также обнаружили большое количество оружия, включая взрывные устройства, минометные снаряды, автоматы и снайперские винтовки", - отметили военные.