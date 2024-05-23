В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК в Джебалии обнаружены тела еще трех заложников – Ханан Яблонка, Мишель Нисенбаум и Орион Хернандес. Об этом утром 24 мая сообщалось в совместном заявлении структур, передают израильские СМИ.

Их тела доставлены в Израиль, в институте судебной медицины проведена процедура опознания. Разведданными подтверждено, что все трое принимали участие в музыкальном фестивале "Нова" и убиты 7 октября террористами ХАМАС.

В ночь на 17 мая в Израиль из сектора Газы были возвращены тела трех израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября.