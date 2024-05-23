В НИИ травматологии и ортопедии новые назначения

Соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Низами Ядулла оглы Мамедов назначен на должность заместителя генерального директора - главного врача Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

Другим приказом министра здравоохранения Гурбан Рауф оглы Бабаев назначен на должность заместителя генерального директора НИИ травматологии и ортопедии по научной работе.