В НИИ травматологии и ортопедии новые назначения
Соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Низами Ядулла оглы Мамедов назначен на должность заместителя генерального директора - главного врача Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.
Другим приказом министра здравоохранения Гурбан Рауф оглы Бабаев назначен на должность заместителя генерального директора НИИ травматологии и ортопедии по научной работе.
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