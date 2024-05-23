«Важный визит» делегации Польши в Украину

В Украину с официальным визитом прибыла маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram-канале.

На вокзале в Киеве спикера встретила заместитель председателя Рады Украины Елена Кондратюк.

«Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений», — говорится в заявлении украинского парламента.