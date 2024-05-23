«Важный визит» делегации Польши в Украину
В Украину с официальным визитом прибыла маршал сената Польши Малгожата Кидава-Блонская. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram-канале.
На вокзале в Киеве спикера встретила заместитель председателя Рады Украины Елена Кондратюк.
«Это важный визит в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление украинско-польских отношений», — говорится в заявлении украинского парламента.
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