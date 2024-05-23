Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин находится с официальным визитом в Беларуси.

На встрече с российским лидером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть «очень интересные предложения относительно безопасности нашего региона и Кавказа», которые серьезно обсуждались во время его визита в Азербайджан.

В видео, опубликованном официальными СМИ Беларуси, Лукашенко не раскрыл других подробностей.