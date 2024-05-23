В Бакинском инженерном университете состоялось открытие Комнаты Kapital Bank

23 мая между Бакинским инженерным университетом (БМУ) и Kapital Bank был подписан меморандум и заложен фундамент нового стратегического сотрудничества. В церемонии приняли участие председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов, ректор БМУ Ягуб Пириев и представители обоих учреждений.

Выступая на мероприятии, председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов сказал: «Подписанный сегодня меморандум является началом более тесного и успешного сотрудничества между Kapital Bank и Бакинским инженерным университетом. Мы считаем, что это сотрудничество, соответствующее стратегическому плану развития обеих сторон, создаст новые возможности как для университета, так и для банка и будет способствовать развитию долгосрочных и выгодных отношений».

Ректор университета Ягуб Пириев в своем выступлении подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству студенты получат практические знания, приобретут важный опыт для будущей карьеры, а также будут более подготовленными к работе.

После церемонии подписания в БМУ состоялась церемония открытия современной «Комнаты Kapital Bank» на 80 человек, полностью оснащенной смарт-доской, соответствующим количеством ноутбуков и другими необходимыми офисными принадлежностями. На церемонии своими впечатлениями поделились сотрудники банка, которые учились в Бакинском инженерном университете и сегодня входят в состав руководства Kapital Bank.

Напомним, Kapital Bank, всегда выступавший с проектами поддержки образования, ранее осуществил открытие аудиторий Kapital Bank в Азербайджанском государственном экономическом университете, Азербайджанском технологическом университете и Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, отвечающей современным технологическим стандартам.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.