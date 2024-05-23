Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:30

Народно-освободительная армия Китая в четверг, 23 мая, начала крупномасштабные совместные военные учения вокруг Тайваня после того, как президент острова Уильям Лай в своей инаугурационной речи в понедельник подчеркнул опасность проникновение Китая и исходящие от него военные угрозы. В районе Тайваня очередное обострение, причиной которого называют речь президента. И вновь все как всегда – в информационном пространстве опять спекуляции по поводу возможного скорого и неизбежного вторжения материкового Китая на остров. И вновь число «экспертов по Тайваню» растет в геометрической прогрессии.

Ответственность за обострение китайская сторона возложила на Уильяма Лая, который как-то, по версии Пекина, некомплиментарно отозвался о КНР и его усилия по объединению двух континента и острова, хотя главным в его речи было то, что призвал Пекин прекратить военное запугивание и, одновременно, пообещал «не уступать и не провоцировать» руководство Коммунистической партии материкового Китая – но ведь каждый слышит то, что он хочет, не так ли? Поэтому будем откровенны: даже если бы Уильям Лай в своей речи вообще бы промолчал на эту тему, Пекин все равно бы нашел повод для недовольства. И изобразил бы какую-нибудь реакцию. Просто для того, чтобы показать, кто здесь главный. А потому китайские учения в Тайваньском проливе перед/во время/после инаугурации уже стали обыденностью. Всякий раз провоцируя псевдо-инсайдеров на вброс «абсолютно достоверной» информации о том, что китайская оккупация вот-вот начнется. И всякий раз учения называются «беспрецедентными».

Что ж, давайте сравним тайваньские данные о первых днях прошлогодних учений Joint Sword-2023 и нынешних Joint Sword-2024A: 8 апреля 2023 года, 11 утра — 42 летательных аппарата и восемь военных кораблей. 23 мая 2024 года, 8 утра — 42 летательных аппарата и 15 военных кораблей ВМС НОАК. Как-то это не тянет на «силы вторжения». А вот на «демонстрацию оскала», «мы начеку, мы за тайваньскими сепаратистами следим» - вполне. У Китая в настоящее время нет желания решать «тайваньский вопрос» военным путем. Ставка в настоящий момент делается совсем на другое – на формирование «общества одной судьбы», в первую очередь, судьбы экономической. Совместно с Пекином Гоминьдан, по итогам парламентских выборов не получившем большинства в парламенте острова, Золотом юане, продвигает инфраструктурный проект, который предусматривает строительство высокоскоростной железной дороги и улучшение автомагистралей на менее населенном восточном побережье Тайваня. Стоимость проекта – 61 миллиард долларов, весь годовой бюджет острова. Денег на него у Тайваня нет, а единственное место, где он их может получить, как вы уже догадались, в Пекине. Что вызывает озабоченность у противников интеграции с Китаем, ведь кредит тем плох, что его придется отдавать. А при невозможности это сделать идти на всевозможные уступки руководству КНР.