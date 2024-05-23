Израиль запретил Испании помогать Палестине

Глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил, что запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан после того, как Испания решила признать государственность Палестины.

«В ответ на признание Испанией палестинского государства и антисемитский призыв вице-премьера Испании не просто признать палестинское государство, но и «освободить Палестину от реки до моря», я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега», - написал Кац в соцсети X.

Ранее вице-премьер Испании Йоланда Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной «от реки до моря».