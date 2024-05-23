Госагентство нагрянуло с проверками в бакинские школы

В ходе проверок, проведенных в бакинских средних школах №№39, 182, 153 и 151, выявлены нарушения. Директора, а также заместители директоров указанных образовательных учреждений получили строгий выговор с последним предупреждением . Об этом haqqin.az сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Так, установлено, что в средней школе №39 не проводятся занятия в некоторых кружках, посещаемость работы младшего обслуживающего персонала низкая. Выяснилось также, что сын заместителя директора по хозяйственным вопросам работает сторожем. Также выявлены недостатки в документообороте и посещаемости занятий, директору учебного заведения вынесен строгий выговор с последним предупреждением.

В ходе проверки в средней школе №182 было установлено, что занятия в кружках неправильно организованы, в школе осуществляется репетиторская деятельность. Кроме того, выявлены недостатки в документообороте, директору учебного заведения вынесен строгий выговор с последним предупреждением.

В средней школе №153 была выявлена низкая посещаемость, недочеты в проведении занятий. Выяснилось, что сторож никогда не присутствует на рабочем месте, младший обслуживающий персонал не выполняет своих должностных обязанностей. Также выявлено, что ученику, находящемуся за пределами страны, выставлены оценки, некоторые учащиеся, не посещающие занятия в определенные дни недели, получали оценки. Директору учебного заведения вынесен строгий выговор с последним предупреждением.

В средней школе №151 выявлено, что не проводятся кружки и внеклассные занятия, в журнале делаются записи вместо отсутствующих длительное время учителей, не проводятся некоторые уроки и внеклассные занятия, посещаемость учащихся низкая. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе и организатору внеклассной и внешкольной воспитательной работы вынесен строгий выговор с последним предупреждением.