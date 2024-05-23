Российские самолеты уронили на Белгород четыре авиабомбы

Российская боевая авиация сбросила на Белгородскую область еще четыре фугасных авиационных бомбы (ФАБ) за два дня, рассказали телеграм-каналу Astra источники в экстренных службах региона.

По их данным, 22 мая у жилого дома на улице Лесной в селе Ясные Зори Белгородского района нашли ФАБ-250. Жителей улицы эвакуировали.

На следующий день, 23 мая, ФАБ-250 упала на территорию охотничьего хозяйства в поселке Поляна в Шебекинском городском округе. В этот же день еще две ФАБ-500 были обнаружены у села Пристень в этом же округе. Ни в одном случае пострадавших не было.

По подсчетам The Insider, в 2024 году на территории Белгородской области 39 раз фиксировались нештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Х-59. Как минимум дважды ФАБ падали в Белгороде. Всего, согласно подсчетам Astra, за последние три месяца Россия уронила на свои регионы и оккупированные территории Украины 59 ФАБ.