Трамп обвинил китайских мигрантов

Мигранты, которые попадают в США из Китая, создают армию, чтобы расправиться с Соединенными Штатами изнутри. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке.

«Множество людей прибывает из Китая. Посмотрите на всех этих людей, они в хорошей физической форме, им от 19 до 25 лет, почти все они мужчины призывного возраста. Мне кажется, они создают армию. Они хотят разобраться с нами изнутри. Они не похожи на обычных нелегальных мигрантов, они что-то задумали», - сказал он.