Макрон: Путин не готов к миру

Владимир Путин не готов к миру. Об этом глава Франции Эммануэль Макрон сказал в интервью CNBC, комментируя отказ президента России от предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.

Макрон отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".

"Это важный момент для понимания, ведь до сих пор президент Путин еженедельно заявлял, что он открыт для мира", – подчеркнул он.

Французский лидер отметил, что Путин получил конкретное предложение по миру, но сразу отклонил его.

"Итак, для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", – отметил президент Франции.