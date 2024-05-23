В Милли Меджлисе задались вопросом: Как нам защитить наших женщин?

В 2023 году со стороны исполнительной власти были даны разрешения на снижение на один год возраста для вступления в брак для 241 не достигшей совершеннолетия девушки. Об этом сказала в своем отчете за 2023 год на заседании Милли Меджлиса председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, в прошлом году было отмечено снижение числа бракосочетаний и рост разводов. Также сохранился гендерный дисбаланс в рождаемости: на 100 рожденных девочек приходится 113 мальчиков.

Выступившая на прениях депутат Хиджран Гусейнова предложила аннулировать статью закона, разрешающую снизить возраст для бракосочетания ниже 18 лет. По ее словам, это обходной путь для легализации ранних браков.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что среди крупных бизнесменов нет ни одной женщины. Среди средних предпринимателей доля женщин составляет 8%.

По его словам, дисбаланс в средней зарплате, у женщин – 739 манатов, у мужчин – 1 066 манатов, негативно влияет на уровень пенсий женщин. Депутат предложил изменить исчисление пенсионного капитала женщин, чтобы увеличить им сумму пенсий и улучшить социальное положение.

Депутат Фазиль Мустафа обратил внимание на рост разводов, который составил в прошлом году 5705. По семейным конфликтам было 43 тысячи обращений в органы семейной медиации (семейная медиация – это процесс, в котором независимое нейтральное третье лицо помогает участникам семейного конфликта улучшить взаимоотношения между собой и принять приемлемое для сторон осознанное решение по спорным вопросам). Оценочно 150 тысяч семей нуждаются в помощи медиации.

Депутат также отметил, что проблема селективных абортов остается нерешенной и доказательством этому является рост селективных абортов в 2023 году на 27%.

Депутат отметил, что в данное время в стране нет ни одной женщины - главы исполнительной власти.