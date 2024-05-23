В Грузии санкции США назвали «комичными»

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о санкциях против грузинских политиков, в том числе депутатов, принявших закон об "иноагентах", выглядит комичным. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Это беспрецедентно и в то же время комично, когда вводишь санкции против избранного народом депутата за принятый согласно его взглядам закон", - написал Мдинарадзе на своей странице в Facebook.