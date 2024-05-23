Мишустин в Ашхабаде

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в столицу Туркменистана Ашхабад. Здесь он примет участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Этот зарубежный визит - первый для главы российского Кабмина после переназначения.

На встрече 24 мая премьеры государств СНГ планируют обсудить торгово-экономическое взаимодействие, включая расширение сотрудничества в энергетике, промышленности и других областях. Как сообщал и.о. заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, на рассмотрение выносится 12 вопросов. В том числе будут подписаны совместные документы.