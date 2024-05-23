У США есть четкий план по сектору Газа

Пока Нетаньяху, да и остальные министры не представляют никакого «послезавтра» для сектора Газа, США составили план управления этой разрушенной территорией. Об этом пишет Politico.

В статье отмечается, что частью это плана будет назначение советника по управлению сектором. Советник может базироваться на Синае, а может в Иордании. Он не войдет в Газу, чтобы избежать намеков на то, что США участвуют в управлении сектором.

По словам четырех американских чиновников, план с советником является одним из многих, предложенных для сценариев «на следующий день». Многие из планов предусматривают создание миротворческих сил, до сих пор продолжаются дебаты по поводу их состава и полномочий. А командующим миротворческими силами будет палестинец или представитель арабской страны региона.

В статье говорится, что желание американцев частично повлиять на улучшение жизни палестинцев, которые останутся в секторе после войны, обсуждалось в администрации Вашингтона в секретном порядке уже несколько месяцев. Американцы ищут множество партнеров в США и за рубежом, которые объединятся вокруг идей стабилизации Газы после войны, поддержания безопасности и попыток предотвратить новые нападения на Израиль.