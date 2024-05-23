Галстанян примеряет кресло Пашиняна

Лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян назвал условие для выдвижения своей кандидатуры в премьеры, пишут армянские СМИ со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что политические силы на закрытой встрече с Галстаняном 18 мая предложили подписать документ, подтверждающий его кандидатуру на должность премьера временного правительства. «Архиепископ не согласился, 23 мая он сообщил, что прежде чем дать согласие на выдвижение своей кандидатуры, ему необходимо получить согласие Католикоса всех армян Гарегина II», – отмечается в публикации.

Галстанян также объявил 23 мая, что имя кандидата в премьеры назовет на митинге 26 мая, отмечают СМИ. Движение «Тавуш во имя Родины» 4 мая начало шествие из села Киранц в Ереван с требованием прекращения делимитации с Азербайджаном после заявления МИД Армении о договоренности с Баку начать делимитацию с Тавушской области. 9 мая на площади Республики в Ереване прошел митинг движения, Галстанян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также призвал к массовым акциям гражданского неповиновения. 18 мая архиепископ анонсировал «важный и ключевой» митинг движения 26 мая на площади Республики.